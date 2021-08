Chay tem se firmado como a principal peça ofensiva do Botafogo na Série B - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/08/2021 10:31 | Atualizado 04/08/2021 10:33

Rio - Vivendo grande fase no Botafogo, Chay passa por um momento decisivo no Glorioso. A data para ter o atacante em definitivo está se aproximando e o clube tem até o dia 15 de setembro para depositar R$ 500 mil à Portuguesa se quiser adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta. Caso não exerça a compra até esse prazo, o valor dobra para R$ 1 milhão. O contrato de empréstimo com o Alvinegro é até o fim desde ano.

Em entrevista ao site "ge.com", o meia-atacante revelou que não tem se preocupado com isso e que seu foco no momento é apenas jogar futebol:

"Eu me preocupo em jogar futebol. Isso aí fica com o meu empresário, a Portuguesa e o Botafogo. É como eu falo, estou muito feliz aqui, sou grato à Portuguesa pela oportunidade. O Botafogo tem o direito de compra contratual. Agora, como que tá o andamento disso daí, só o meu empresário, a Portuguesa e o Botafogo podem dizer. Eu estou preocupado só em jogar futebol", disse Chay.

Pelo Botafogo, Chay já marcou sete gols na Série B e vive uma fase artilheira, algo inédito na sua carreira.

"Não é questão de não esperar a gente entra em campo pra fazer o melhor, fazer gols e assistências, mas confesso que eu sempre fui um jogador muito mais armador, mais articulador do que finalizador. Mas eu estou feliz com o momento que eu estou vivendo. Sempre tive isso dentro de mim, de entrar na área e agora a bola tá aparecendo e eu estou finalizando e fazendo meus gols", finalizou o jogador.