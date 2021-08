Jair Ventura - Foto: Márcio Cunha/ACF

Jair VenturaFoto: Márcio Cunha/ACF

Publicado 02/08/2021 15:14

Rio - Nesta segunda-feira (2), a Chapecoense anunciou a demissão do técnico Jair Ventura. Com 9,5% de aproveitamento, o clube catarinense teve quatro empates e 10 derrotas, sem nenhuma vitória sequer, sob comando do treinador. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal "GE".

O desligamento do treinador ocorreu após a derrota por 1 a 0 para o Santos, no último domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda na noite deste domingo, a diretoria se reuniu na sala da presidência e definiu pela continuidade de Jair Ventura, tendo anunciado oficialmente nesta segunda.

Publicidade

Além de Jair Ventura, o auxiliar Emílio Faro, o preparador físico Ricardo Henriques e o analista Antonio Macedo foram desligados também da Chapecoense. O treinador chegou no clube catarinense no dia 3 de junho, para substituir o técnico Mozart. Neste momento, o Verdão será comandado interinamente pelo auxiliar Felipe Endres, enquanto a diretoria ainda não define o novo treinador.