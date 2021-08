Luiz Henrique - Lucas Mercon/Fluminense

Rio - Após vencer a partida de ida por 2 a 0, o Fluminense recebe nesta terça-feira a equipe do Cerro Porteño, do Paraguai, em confronto que vale vaga nas quartas de final da Libertadores. O jogo, que seria realizado na última semana, foi adiado por conta da tragédia envolvendo o filho do técnico Arce, da equipe paraguaia.

A partida feita em "La Olla" levantou o astral do torcedor tricolor para o duelo desta terça (3). Apesar de ter vantagem e poder perder por até um gol de diferença, o atacante Luiz Henrique, destaque na vitória contra o Criciúma na Copa do Brasil, prevê dificuldades para confirmar a classificação diante do "Ciclón".

"A gente fez uma vantagem boa no jogo da ida e eles vão ter que buscar o gol, temos que aproveitar isso. Vai ser um jogo difícil, vamos trabalhar muito para conseguir essa classificação", disse o jovem do Tricolor.

A bola rola no Maracanã a partir das 19h15. Fluminense e Cerro Porteño brigam por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, que já tem o Barcelona-EQU aguardando seu adversário que vem do duelo desta terça.