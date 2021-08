Gabriel Teixeira comemora o golaço marcado no Maracanã - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 31/07/2021 18:22

Rio - Neste sábado (31), no Maracanã, o Fluminense reverteu o placar contra o Criciúma e eliminou a equipe catarinense da Copa do Brasil. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1 no Heriberto Hülse, a equipe de Roger Machado se impôs em campo e aplicou o placar de 3 a 0. Manoel, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique fizeram os gols do Tricolor.

Precisando reverter o placar do jogo de ida, vencido pela equipe catarinense por 2 a 1, o Fluminense iniciou a partida buscando pressionar o adversário em seu campo defensivo e apostou na criatividade de Nenê ligando o jogo pelos lados do campo. Foi assim que, logo aos quatro minutos da primeira etapa, o meia do Tricolor rolou no fundo para Egídio colocar a bola na cabeça do zagueiro Manoel. O camisa 26 se antecipou a saída de Gustavo e cabeceou firme para o fundo das redes.



No momento em que a posse e bola equilibrou e o Criciúma passou a ocupar mais o campo de ataque, o duelo no Maracanã se transformou numa batalha física no meio-campo. As duas equipes dividiam bolas na intermediária e o número de faltas já chegava a marca de 12 com apenas 20 minutos de confronto.



Num primeiro tempo morno, a equipe de Roger Machado sentiu a falta de criação apesar do gol anotado logo cedo. Mal postado em capo, o Tricolor se apoiou muito mais nos erros do Criciúma do que em sua superioridade técnica. Antes do fim da primeira etapa, o time carioca ainda teve a oportunidade de ampliar o placar. Em bate-rebate dentro da área, Yago Felipe não conseguiu tirar do goleiro Gustavo e perdeu grande chance. Os primeiros 45 minutos destoavam do clima de uma partida decisiva por um torneio eliminatório.



Na segunda parte do duelo, o mesmo roteiro foi seguido e o Fluminense foi feliz mais uma vez. O Ciriúma pressionava para empatar o jogo, mas não contava com a felicidade dos "Moleques de Xérem". Aos sete minutos, em jogada de Luiz Henrique, o atacante serviu Gabriel Teixeira, que acertou um petardo de canhota no ângulo do goleiro Gustavo. Caminho aberto para o time carioca confirmar a classificação.



E a partida que parecia nervosa no primeiro tempo se transformou num resultado controlado em apenas dois minutos. Logo após o golaço de Gabriel Teixeira, foi a vez de Luiz Henrique ter seu momento de comemoração. Mais uma vez com participação de "Biel", o meia-atacante serviu Fred em lançamento. O ídolo do Flu deixou Luiz na cara do goleiro do Criciúma, que só teve o trabalho de dar um tapa para tirar do arqueiro da equipe catarinense. 3 a 0 e caminho aberto para confirmar a classificação no Maracanã.



Já pensando no duelo pela Libertadores, na próxima terça-feira (03), Roger Machado sacou os principais jogadores da equipe ainda na metade do segundo tempo. Fred, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Nenê e Yago Felipe deram seus lugares para Abel Hernández, Kayky, Lucca, Paulo Henrique Ganso e André, respectivamente.



Com o jogo controlado desde o terceiro gol do Flu, as chances foram escassas no resto da segunda etapa. Ganso, em sua primeira participação, ainda teve a chance de anotar o quarto gol do clube das Laranjeiras e sacramentar a classificação em grande estilo, mas cabeceou mal na frente do goleiro Gustavo. O Criciúma, por sua vez, não teve forças para reagir. A equipe treinada por Paulo Baier precisava de dois gols para levar a decisão aos pênaltis, mas pouco foi efetivo no campo de ataque.



No fim do jogo, o zagueiro Manoel chutou a bola para longe após falta no campo e defesa e levou o segundo amarelo do árbitro Felipe Fernandes de Lima. Com a expulsão, o camisa 26 irá desfalcar o sistema defensivo na próxima fase.



O placar de 3 a 0 confirmou o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe Tricolro aguarda agora seu adversário em novo sorteio, que será realizado após o complemento da fase oitavas de final. O time de Roger Machado volta a campo na próxima terça-feira, às 19h15, em duelo contra o Cerro Porteño, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. O Flu pode perder por até um gol de diferença no Maracanã, já que venceu em "La Olla" por 2 a 0.



Local: Maracanã



Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccass Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (André) e Nenê (P.H. Ganso); Luiz Henrique (Lucca) , Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Kayky) . Técnico: Roger Machado



Criciúma: Gustavo; Alemão (Claudinho), Rodrigo, Marcel Scalense e Helder; Dudu Vieira, Eduardo Biasi, Dudu (Gabriel Henrique) e Fellipe Mateus (Maranhão) ; Hygor (PH) e Marcão. Técnico: Paulo Baier



Cartões amarelos:



Fluminense: Yago Felipe, Manoel e Samuel Xavier.

Criciúma: Fellipe Mateus e Dudu Vieira.



Cartões vermelhos:



Fluminense: Manoel.



Gols: Manoel (4'/1ºT), Gabriel Teixeira (7'/2T) e Luiz Henrique (9'/2ºT).