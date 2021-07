Fred é o terceiro maior artilheiro do "Novo Maracanã". - Lucas Merçon/fluminense

Publicado 30/07/2021 19:31 | Atualizado 30/07/2021 19:33

Rio - Ídolo Fluminense, o atacante Fred, de 37 anos, poderá eternizar os seus pés na Calçada da Fama do Maracanã. O convite, realizado pela Suderj e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, será entregue ao capitão do Tricolor das Laranjeiras, antes do confronto contra o Criciúma, pela Copa do Brasil, neste sábado (31). A cerimônia será realizada após os Jogos Olímpicos de Tóquio. A informação é do portal "GE".

"O Fred merece estar imortalizado na Calçada da Fama. Seus gols e sua trajetória serão lembrados no Maracanã", disse Adriano Santos, presidente da Suderj.

O centroavante Fred é o terceiro maior artilheiro do Novo Maracanã, desde a conclusão da reforma para a Copa do Mundo de 2013. Em números, o atacante somou 39 gols, além de conquistar títulos pelo Fluminense e seleção brasileira.

Fred será o 124º atleta, o 105º do futebol, a entrar na galeria que conta com a presença de diversos craques, como é o caso de Pelé, Marta, Garrincha, Zagallo, Ademir Menezes, Vavá, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Zico, Roberto Dinamite. Nomes estrangeiros como Eusébio, Beckenbauer, Petkovic, Ghiggia e Messi. Além deles, atletas de outros esportes tiveram a oportunidade de imortalizar os seus pés na Calçada da Fama do Maracanã.

Inaugurada em 2000, a Calçada da Fama do Maracanã, na celebração dos 50 anos de estádio, o acervo chegou a ser removido durante as obras para o Pan de 2007 e a Copa do Mundo de 2014, para salas e até banheiros do Maracanãzinho.

Com o auxílio de um trabalho de identificação, a Calçada da Fama conseguiu retornar para trazer de volta o espaço para os atletas homenageados. A Suderj e a Secretaria de Esporte e Lazer iniciaram um processo de digitalização das pegadas, para evitar perdas futuras.