Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 30/07/2021 15:37

Rio - O Fluminense segue ativo no mercado da bola. Mesmo com negociações avançadas para trazer reforços de clubes gaúchos, o clube não fecha os olhos para possíveis oportunidades. Segundo informações do site "NetFlu", o clube das Laranjeiras continua observando atletas e não fechou o seu elenco.

Além de Nonato, anunciado oficialmente pelo clube, o Tricolor também conversa com o Grêmio para ter o atacante Léo Chu. Além disso, mira reforços para a zaga, como é o caso do zagueiro David Duarte, que tem contrato com o Goiás, que é observado pela diretoria do clube carioca.



Para os cartolas do clube, as oportunidades de mercado que aparecerem não podem ser descartadas, tendo em vista que há a possibilidade da venda de um ou dois jogadores do elenco.