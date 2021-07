As atletas de saltos ornamentais do Fluminense Natali e Nicoli Cruz - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 29/07/2021 19:43

Rio - Na última quarta-feira (28), as gêmeas Natali e Nicoli Cruz, de 28 anos, atletas de saltos ornamentais do Fluminense, relataram terem sofrido racismo por parte de uma segurança do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira, o Fluminense por meio de uma nota de repúdio, publicada no site oficial, se solidarizou com as atletas. "Apoiamos a luta das saltadoras e esperamos que os fatos sejam esclarecidos".

Nota Oficial do Fluminense:

"O Fluminense Football Club se solidariza às nossas atletas de saltos ornamentais Natali e Nicoli Cruz, que se sentiram discriminadas em um shopping da Zona Norte do Rio. Apoiamos a luta das saltadoras e esperamos que os fatos sejam esclarecidos. Natali e Nicoli, sintam-se acolhidas pelo clube. Estamos com vocês".