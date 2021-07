Hemerson da Silva Santos sofreu ataques racistas em suas redes sociais e denunciou à polícia - Reprodução

Hemerson da Silva Santos sofreu ataques racistas em suas redes sociais e denunciou à políciaReprodução

Publicado 22/07/2021 15:39

Rio - O influenciador digital e cabeleireiro Hemerson da Silva Santos, 21 anos, conhecido como 'Mestre dos Cachos', sofreu ataques racistas durante uma live em seu Instagram, na noite desta quarta-feira (21). Um suposto seguidor fez um comentário direcionado a ele, o chamando de 'macaco'. Hemerson é morador de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e tem cerca de 900 mil seguidores em sua página oficial. Ele contou ao DIA que ficou surpreso ao ler o comentário. "Estava ao vivo quando me deparei com a escrita 'macaco'. Aquilo me chocou. Imediatamente parei, sem reação do que fazer naquele instante".

O cabeleireiro revelou ainda que esta não é a primeira vez que sofre ataques racistas. Há cerca de três meses, Hemerson passou por uma situação parecida quando almoçava com um grupo de modelos em um restaurante no Centro de Rio e um funcionário branco se negou a atender o grupo.

Publicidade

Após o ataque desta quarta, 'Mestre dos Cachos' fez o registro de ocorrência online e aguarda para que a Polícia Civil inicie as investigações e consiga identificar o responsável pelo crime.