Cabo abordado é do batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 22/07/2021 14:42

Rio - Duas pessoas foram vítimas de bala perdida nesta quarta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Um homem idoso estava em casa, no Complexo do Salgueiro, quando foi atingido por um disparo. Já a outra vítima, uma mulher, acabou sendo ferida durante um confronto no bairro do Boaçu.

O idoso, que foi atingido na perna, buscou atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) por volta das 16h. Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para checar a entrada do homem no hospital e verificar o caso. Na unidade, os agentes foram informados de que a vítima não sabia dizer a procedência do disparo.

Mais cedo, no Complexo do Salgueiro, foi realizada uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que gerou confronto e teve dois suspeitos baleados. No entanto, a corporação negou que o disparo que possa ter vindo de algum agente e informou que a operação terminou 12h30.

A outra vítima, uma mulher, que não teve sua identidade revelada, passava pela Rua Capitão Acácio, no bairro do Boaçu, quando começou um confronto entre policiais e um criminoso em uma motocicleta. Ela acabou sendo atingida por um dos disparos.

De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) estava em patrulhamento pela região quando um motociclista sacou uma arma, após receber ordem de parada. Houve reação por parte de um dos policiais, onde iniciou-se um confronto.

Durante a troca de tiros, a mulher foi atingida. Ela foi socorrida pelos policiais e levada para o Pronto Socorro Central Doutor Armando Gomes Sá Couto, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. Devido a gravidade se seus ferimentos, a vítima acabou sendo transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no mesmo município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Militar também informou que um procedimento apuratório interno será instaurado pelo Recom, no caso da mulher baleada. As duas ocorrências das vítimas foram encaminhadas para registro na 72ª DP (Mutuá).