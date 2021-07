Três criminosos estariam em veículo branco que tentou romper cerco policial na Av. Embaixador Abelardo Bueno - Reprodução

Publicado 22/07/2021 19:36

Rio - Um suspeito foi morto e outro foi preso após confronto com policiais, no fim da tarde desta quinta-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Três suspeitos faziam bonde em direção a Cidade de Deus, quando se depararam com cerco montado pela PM na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, no sentido Recreio, altura da Rede Sarah. Um dos supostos criminosos conseguiu fugir.

A troca de tiros teria acontecido por volta das 17h. Agentes do Policiamento Presente da Barra da Tijuca teriam recebido informações de que os criminosos estariam se dirigindo à Cidade de Deus e, com ajuda de equipes do 31º BPM, montaram um cerco para prender o bando. Houve troca de tiros na via, na altura do Shopping Metropolitano e Rede Sarah.

De acordo com o Centro de Operações, o cerco bloqueava pelo menos uma faixa da avenida por volta das 17h. O fechamento da pista resultou em um intenso congestionamento. Por volta das 19h, mesmo após o fim da ação, o fluxo de veículos ainda era grande na via que liga bairros da Zona Oeste como Barra da Tijuca, Curicica e Recreio dos Bandeirantes.

BARRA DA TIJUCA | Trânsito continua congestionado na Av. Embaixador Abelardo Bueno, sentido Recreio, devido a uma ocorrência policial. Equipes da CET-Rio, PM e Polícia Civil atuam no local. #zonaoeste pic.twitter.com/UxV8MygLCr — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 22, 2021