Missa em ação de graças comemorou os 79 anos do Padre Renato Chiera, que emocionou fiéis e frequentadores da Casa do Menor São Miguel Arcanjo Brasil. - Divulgação

Missa em ação de graças comemorou os 79 anos do Padre Renato Chiera, que emocionou fiéis e frequentadores da Casa do Menor São Miguel Arcanjo Brasil. Divulgação

Publicado 22/07/2021 18:53

Ontem (21) uma missa em ação de graças comemorou o aniversário do Padre Renato Chiera, que emocionou fiéis e frequentadores da Casa do Menor São Miguel Arcanjo Brasil, no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. O italiano agradeceu o carinho e as preces de todos os presentes, os que acompanharam pela live, o Padre Ivo e o Diácono Carlos André.

Missa em ação de graças comemorou os 79 anos do Padre Renato Chiera, que emocionou fiéis e frequentadores da Casa do Menor São Miguel Arcanjo Brasil. Divulgação

O sacerdócio nasceu em Villanova Mondovi, comunidade na região do Piemonte, na Itália. Ele é conhecido como "padre de rua" ou "padre das cracolândias", que tenta mudar a realidade dos meninos e meninas de rua. Com mais de 50 anos de sacerdócio, padre Renato diz que a cracolândia no Rio é a pior coisa que viu em todos os anos de atuação nas ruas. Fundador da Casa do Menor São Miguel Arcanjo Brasil, dedicada a menores infratores, ele foi um dos primeiros a entrar no submundo do crack para resgatar viciados e oferecer alternativas. O sacerdócio nasceu em Villanova Mondovi, comunidade na região do Piemonte, na Itália. Ele é conhecido como "padre de rua" ou "padre das cracolândias", que tenta mudar a realidade dos meninos e meninas de rua. Com mais de 50 anos de sacerdócio, padre Renato diz que a cracolândia no Rio é a pior coisa que viu em todos os anos de atuação nas ruas. Fundador da Casa do Menor São Miguel Arcanjo Brasil, dedicada a menores infratores, ele foi um dos primeiros a entrar no submundo do crack para resgatar viciados e oferecer alternativas.