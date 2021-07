André Ceciliano recebe moção honrosa na OAB Nova Iguaçu/Mesquita. - Renato Fonseca

Publicado 13/07/2021 13:11

Emocionado, Hilário Franklin, presidente da OAB Nova Iguaçu/Mesquita relatou que após mais de 30 anos de serviços prestados na sede e pela primeira vez recebe o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na unidade. Em seguida fez a entrega da Moção de Congratulação pelos serviços prestados, ao presidente da Alerj, André Ceciliano e a seu assessor parlamentar Rui Aguiar.

Hilário Franklin, presidente da OAB Nova Iguaçu/Mesquita fez a entrega da Moção de Congratulação pelos serviços prestados, ao presidente da Alerj, André Ceciliano e a seu assessor parlamentar Rui Aguiar. Everton Barsan

O advogado e deputado estadual, André Ceciliano reforçou que continua à disposição da subseção. Em seu discurso, ele falou sobre o protagonismo que a Baixada Fluminense terá nas eleições 2022. Segundo o parlamentar, a região deve lançar candidatos ao Governo do Estado e ao Senado.O advogado Rui Aguiar reforçou que seu amor pelo Direito vem de família, seu pai e sete irmãos também são advogados.Várias personalidades da Baixada e do estado do Rio prestigiaram o evento, entre eles, o procurador de Nova Iguaçu, Rafael Alves, representando o prefeito Rogerio Lisboa, o presidente da Câmara de Nova Iguaçu, Dudu Reina, juntamente com João Bosco Filho, procurador da Câmara, Nagila Almawy, secretária geral da OAB Nova Iguaçu e Fabiano Campos Neves, presidente da OAB Paracambi.