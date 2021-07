A Clínica de Odontologia da Estácio Nova Iguaçu, que oferece atendimento gratuito para os iguaçuanos e moradores de toda a região metropolitana estará de volta a partir da primeira semana de agosto. - Everton Barsan

Publicado 17/07/2021 18:00

A Clínica de Odontologia da Estácio Nova Iguaçu, que oferece atendimento gratuito para os iguaçuanos e moradores de toda a região metropolitana estará de volta a partir da primeira semana de agosto, quando os agendamentos para os serviços serão retomados. A unidade foi ampliada para aprimorar a estrutura oferecida à população e a iniciativa faz parte do retorno das atividades presenciais do curso de Odontologia.De acordo com o Rodrigo Guimarães, coordenador do curso, a Clínica Odontológica foi ampliada e recebeu novos equipamentos e hoje tem capacidade para oferecer tratamentos em diversas especialidades. Dentre elas, Endodontia (canal), Cirurgia (extrações) e Disciplina Dentística, que é a confecção de restaurações estéticas.- Em breve formaremos a primeira turma do curso de odontologia do campus Nova Iguaçu e sabemos que boa parte destes profissionais formados pela Estácio continuarão atuando na Baixada Fluminense. Isso é muito importante e nos enche de orgulho porque estamos contribuindo para o desenvolvimento da saúde pública da região – disse Rodrigo Guimarães.O retorno às atividades presenciais será progressivo. A Unidade observa os protocolos de segurança vigentes e uso da máscara é obrigatório em todas as dependências do campus.- Sabemos que ainda não estamos num momento de normalidade, mas há um avanço importante da vacinação. Por isso, o campus está adotando todas as medidas cabíveis para garantir a segurança de professores, alunos e de toda a comunidade universitária – explicou Demarques Ribeiro, diretor do campus Nova Iguaçu.Vestibular com descontoE nesta retomada das atividades presenciais, a Estácio preparou uma surpresa para aqueles que sempre sonharam com a carreira de dentista. Os novos alunos terão desconto de 60% no primeiro ano e de 55% durante todo o curso. Os alunos que desejam fazer transferência externa terão 60% de desconto para todo o curso.O vestibular Estácio já está aberto e pode ser feito de forma online pelo site www.estacio.br. Para participar da seleção o candidato deve escolher o campus, o curso e preencher dados pessoais. A equipe Estácio enviará um link para o whatsapp do aluno, que poderá fazer sua redação de forma remota. Já para os candidatos que tenham realizado o Enem, é possível ingressar na graduação sem prestar o vestibular.