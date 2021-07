Casa é preso após tentar sacar auxílio emergencial em nome de 15 pessoas - Foto: Divulgação

Publicado 22/07/2021 19:25

Rio - Um casal foi preso, nesta quinta-feira, por tentar sacar o auxílio emergencial em nome de 15 pessoas no Méier, Zona Norte do Rio. Na ação, policiais apreenderam 20 carteiras de habilitação com fotos da mulher e 15, com a foto dele. Todas elas tinham nomes diferentes. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Agentes da Operação Méier Presente receberam a denúncia de que havia um táxi branco andando pela Rua Dias da Cruz cometendo estelionato em bancos e lotéricas do bairro. Eles já haviam passado em cerca de 15 agências lotéricas cadastrando senhas para o saque do auxílio emergencial.

No momento da prisão, eles ofereceram R$ 10 mil aos agentes da equipe policial. Os dois foram levados para a 26ª DP (Méier), que encaminho a ocorrência para Polícia Federal, na Praça Mauá.