Eduardo Paes acende pira olímpica no Centro do RioReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2021 19:02 | Atualizado 22/07/2021 20:38

fotogaleria Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve na noite desta quinta-feira na Candelária, no centro da cidade, para reacender a pira olímpica. A cerimônia aconteceu um dia antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta sexta. Durante o ato, Paes disse citou o evento que aconteceu no Rio de Janeiro em 2016.

"Nós conseguimos com todo um cenário adverso, entregar jogos que são inesquecíveis. Foram jogos olímpicos que alegraram o mundo. Do ponto de vista de organização, foi um tremendo sucesso e que deixaram um enorme legado para a cidade".

Falando ao lado da pira olímpica do Rio, o prefeito mencionou que o local era abandonado e que se abriu para a "razão de ser e existir, que é a Baía de Guanabara". Ele também citou erros cometidos à época e desejou sucesso para a Olimpíada de Tóquio.

"É um evento que mobiliza. As pessoas falam, mas amanhã está todo mundo cedinho com a televisão ligada para acompanhar a cerimônia de abertura. Se não fosse o povo japonês, eu tenho certeza que seria muito difícil de entregar esse trabalho no meio de uma pandemia".

Eduardo Paes e o cônsul-geral do Japão, Ken Hashiba, entregam a tocha para duas crianças de vilas olímpicas municipais. Letícia Barreto, de 13 anos, e Alexandro Custódio Silva Junior, de 12, acenderam a pira olímpica que ficará iluminada durante o período dos Jogos Olímpicos de Tóquio.