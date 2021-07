PMs foram alertados pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano sobre o roubo - Reprodução

22/07/2021

Rio - Criminosos roubaram um veículo nesta quinta-feira (22), no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, e colidiram em outros automóveis quando fugiam de policiais militares do 4ª BPM (São Cristóvão). De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram alertados pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano sobre o roubo de um carro.

Com a aproximação dos policiais, os assaltantes fugiram em direção à comunidade do São Carlos, no Estácio, no Centro do Rio, quando bateram em outros veículos que estavam parados no sinal de trânsito. Ainda segundo a PM, foram ouvidos disparos, mas não foi possível identificar de onde vieram.