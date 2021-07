Motociclista causa acidente com articulado do BRT na Zona Oeste - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 22/07/2021 19:45

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou, que um motociclista que prestava serviço de entregas fez uma conversão proibida na Avenida das Américas, Zona Oeste da cidade, e provocou um acidente com um BRT por volta das 18h desta quinta-feira.

Ainda segundo a prefeitura, a colisão ocorreu próximo à estação Novo Leblon, sentido Santa Cruz, no corredor Transoeste. O motociclista teve ferimentos leves e foi atendido pelos bombeiros. A operação está sendo feita com desvio para a pista de rolamento no local do acidente.

De acordo com o consórcio BRT, de janeiro até agora, motoristas infratores causaram 92 acidentes com BRTs. Só hoje, quatro articulados estavam fora de operação para reparos decorrentes de colisões como essa.

O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.