Jornalista Diego Haidar é assaltado na Zona Norte do RioReprodução / Instagram

Publicado 13/07/2021 08:02

Rio - O repórter Diego Haidar, da TV Globo, foi vítima de um assalto, na manhã de segunda-feira (12), em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. A situação foi contada pelo próprio jornalista nas redes sociais. De acordo com Haidar, ele estava acompanhado da repórter cinematográfica Valentina Duprat, próximo a estação do BRT de Vaz Lobo quando um homem armado passou de moto e levou os celular dos dois.

"Eu estava na Avenida Vicente de Carvalho, ao lado da estação do BRT de Vaz Lobo, com a repórter cinematográfica Valentina Durpat. Um homem chegou numa moto, apontou a arma, pediu os celulares e as senhas de acesso", escreveu ele em sua conta do Twitter.

Haidar ainda contou que o assaltante pediu a senha de acesso dos telefones. Com isso, o jornalista fez um alerta sobre segurança para proteger dados. "É importante ter senhas diferentes para o desbloqueio do aparelho e para o acesso a outros aplicativos, principalmente o de bancos. Nada de senhas no bloco de notas ou documentos armazenados. E o e-mail pra confirmar trocas de senhas não deve ser instalado no aparelho", escreveu.

Por fim, o repórter tranquilizou seus seguidores e contou que estava bem. "Oi, gente. estou bem. obrigado pelas mensagens", escreveu ele.