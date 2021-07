12º BPM (Niterói) - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 13/07/2021 10:12

Rio - Um criminoso foragido da Justiça foi preso na Rua Heitor Carrilho, no Centro de Niterói, na última segunda-feira. De acordo com agentes do 12° BPM (Niterói), havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda, pelo crime de furto.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava patrulhando a região quando viu seis homens que estavam saindo da comunidade do Sabão, que também fica próxima da área. Eles foram abordados e a partir daí foi possível verificar que um deles havia um mandado de prisão em aberto. Com os outros cinco homens, não foi encontrado nada ilícito e eles foram liberados.

O criminoso foi conduzido para a 76ª DP (Centro).