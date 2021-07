Homens são presos por furto de energia elétrica em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 12/07/2021 10:16 | Atualizado 12/07/2021 14:13

Rio - Policiais militares da Operação São Gonçalo Presente prenderam em flagrante dois homens por furto de energia elétrica em um poste localizado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo, neste domingo.

De acordo com a PM, os agentes estavam patrulhando a região quando viram dois homens, em atitude suspeita, usando equipamentos com o objetivo de fazer um 'gato' em um poste na localidade. Ainda conforme a corporação, eles tentaram mentir dizendo que eram funcionários da Enel e que por isso estavam recolhendo os cabos.

Mesmo usando uniformes da empresa, os homens não tinham documentos que comprovassem o vínculo empregatício. Com isso, os agentes constataram a mentira.

Os bandidos foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde foram autuados em flagrante por furto de energia tentado. Eles seguem presos e os equipamentos usados pelos suspeitos para cometerem a tentativa de furto e o uniforme da Enel que eles usavam foram devolvidos para verdadeiros funcionários da empresa que foram chamados até a delegacia pelos policiais, após a prisão dos envolvidos.

Em nota, a Enel se pronunciou sobre o ocorrido. "Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia".

"Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo", concluiu.