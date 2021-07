Qualidade da água no parque é medida semanalmente pela Rio-Águas - Alexandre Brum

Publicado 12/07/2021 13:49

Rio - O Piscinão de Ramos será fechado por até trinta dias para manutenção preventiva. Anunciado pela prefeitura, o serviço de reparo ao espaço de lazer no subúrbio carioca, na Zona Norte, começou nesta segunda-feira. De acordo com a Prefeitura do Rio, serão feitas inspeções nas tubulações que captam água da Baía de Guanabara e nas estruturas de tratamento da água.

A Rio-águas esclarece que o fechamento é necessário e feito sempre em períodos de inverno, quando há menos demanda de banhistas. A ação visa manter a qualidade da recreação no local. O órgão reforçou ainda que os padrões de qualidade da água são sempre aferidos e acompanhada por meio de boletins semanais.

Aberto em 2001, o piscinão chegou a receber cerca de 60 mil banhistas em um único final de semana. Em 2012, o nome oficial da área de lazer da Zona Norte foi mudado para Parque Ambiental Carlos Roberto de Oliveira 'Dicró', em homenagem ao sambista, falecido naquele ano.