Agentes do 14º BPM foram acionados para o local - Reprodução/Google Street View

O Dia

Publicado 12/07/2021 11:28 | Atualizado 12/07/2021 11:34

Rio - Três homens foram encontrados mortos após disparos, na manhã desta segunda-feira, na comunidade da Metral, na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, não houve troca de tiros entre os militares e criminosos na região.

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo na região e ao chegarem no local, os agentes encontraram os três corpos, segundo a PM. Com um dos homens, três carregadores de pistola foram apreendidos. A origem do confronto é investigada.