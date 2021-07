Rio de Janeiro

Rio tem previsão de céu nublado nesta segunda; frente fria se aproxima no final da semana

De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, com condições para névoa úmida e nevoeiro isolado no início da manhã. Até quinta-feira, o tempo permanece estável no município

