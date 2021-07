Homem é flagrado furtando placas de metal em subestação da Light na Gardênia Azul - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 08:25

Rio - Um homem foi flagrado furtando placas de metais, na manhã de domingo (11), em uma subestação da Light, na Avenida Imperatriz Leopoldina, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. A ação aconteceu por volta das 10h e foi gravada por um morador da região.

Nas imagens gravadas por um morador da região, é possível ver que o homem passa entre as grades da estação e vai até uma porta de alumínio para tentar desmontá-la.

A Light informou que mantém um sistema de vigilância em todas as suas subestações e acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. "Após uma inspeção na subestação Gardênia, foi constatado furto de lambri da porta", informaram em nota.

A empresa também ressaltou que não houve dano ao sistema elétrico na região.

A Polícia Militar informou que agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) fizeram uma ronda na região durante a manhã, mas não conseguiu verificar a denúncia de furto no interior da subestação. No período da tarde, policiais militares foram ao local novamente e fizeram buscas junto com um funcionário da concessionária. Não houve detidos relacionados ao fato.



"O 18ºBPM (Jacarepaguá) emprega o seu efetivo distribuído estrategicamente de acordo com a análise da mancha criminal da região. O patrulhamento está nas ruas trabalhando para prevenir e coibir práticas delituosas", informou a corporação.