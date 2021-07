Gosto e cheiro de barro foram identificados por moradores da Zona Norte do Rio nesta quarta-feira (23) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 07:37

Rio - Um reparo emergencial da A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) foi realizado em uma adutora em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira. Por conta disso, foi preciso retirar toda a carga do sistema Imunana-Laranjal e o abastecimento de água foi interrompido para os municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, parte de Maricá e para a Ilha de Paquetá.

O término da manutenção estava previsto para às 4h desta segunda, mas o sistema de produção de água pode levar até 24 horas para se normalizar em alguns pontos.

De acordo com a Cedae, moradores de imóveis que contam com sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento, mas, mesmo assim, a Companhia pede que os clientes consumam de forma equilibrada e adiem tarefas que exijam grande consumo de água neste período. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.