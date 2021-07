Maria Aparecida, de 39 anos, recebendo a primeira dose da vacina contra covid-19 - Fotos de Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/07/2021 06:44 | Atualizado 12/07/2021 12:17

Rio - A cidade do Rio começa a vacinar a partir desta semana os 'trintões' cariocas. O calendário da semana prevê vacinar as pessoas entre 39 e 37 anos, a começar pelas mulheres de 39 anos nesta segunda-feira (12). A semana também é de repescagem, mas somente para pessoas com deficiência, que podem ir aos postos a partir desta segunda até sábado.

"Só de entrar na fila a gente já fica emocionada, o olho já enche d'água, é como se a gente tivesse salvo, tivesse direito a vida novamente. Isso é muito emocionante, a gente fica muito emocionada. Viva a ciência, viva o SUS", comemorou a administradora Naira Campos, de 39 anos.

Naira contou ao DIA que pegou covid-19 em dezembro do ano passado e ficou 10 dias debilitada. Ela disse que não precisou ser internada, pois trabalha em uma clínica médica e recebeu tratamento de casa.

A administradora tomou a primeira dose da Pfizer no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte, e agora está esperando pela segunda dose no dia 4 de outubro, no dia do seu aniversário.

A diarista Maria Aparecida, de 39 anos, também foi ao posto de vacinação da Tijuca para receber a primeira dose da vacina contra covid-19. "Estou mais tranquila (com a vacina), agora só sossego quando tomar a segunda dose, que vai ser no dia 4 de outubro. Eu estava um pouco nervosa, mas deu tudo certo".

Maria disse que, no ano passado, chegou a sentir sintomas da covid-19, como febre, dor de cabeça e falta de paladar, mas não fez o teste para confirmar.

Confira o calendário de vacinação:

Na terça-feira, homens de 39 anos são vacinados; na quarta, mulheres de 38 anos; quinta-feira é a vez dos homens de 38 anos; mulheres de 37 anos se vacinam na sexta; homens de 37 anos se vacinam no sábado.

Na Região Metropolitana, São Gonçalo é a cidade mais avançada: desde sexta-feira (9) pessoas maiores de 18 anos são vacinadas em qualquer posto de saúde. Com isso, todos os moradores da cidade poderão ser imunizados com a segunda dose até o início de outubro, dependendo das remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde

Em Niterói, o calendário começa vacinando pessoas a partir de 36 anos nesta segunda-feira (12) e na terça (13); na quarta e na quinta, pessoas a partir de 35 anos; na sexta e no sábado, pessoas a partir de 34 anos.

Duque de Caxias vacina nesta segunda pessoas de 38 e 37 anos, e o calendário deve seguir assim até o fim da semana. Nova Iguaçu imuniza moradores de 41 anos nesta segunda-feira (12). O calendário segue um ano por idade até 37 anos, na sexta. No sábado, há repescagem.

Em Belford Roxo, a vacinação desta segunda-feira é para pessoas de 39 anos; 38 na terça, 37 na quarta, 36 na quinta e 35 na sexta-feira. Repescagem acontece no sábado.