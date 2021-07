A pequena Eduarda da Silva Fonseca não resistiu aos ferimentos e morreu por traumatismo craniano - Arquivo pessoal

Publicado 12/07/2021 11:55

Rio - Uma menina de seis anos morreu na última sexta-feira (9) após ser atropelada por uma motocicleta em Nova Friburgo, na Região Serrana. A pequena Eduarda da Silva Fonseca atravessava a Rua Eugênia de Almeida Maia, no bairro Conselheiro Paulino, quando foi atingida.

Testemunhas relataram que o motociclista envolvido no acidente parou para prestar socorro. Familiares acionaram o Corpo de Bombeiros que socorreu a criança para o Hospital Municipal Raul Sertã, no Centro, mas ela não resistiu aos ferimentos. Ela teve traumatismo craniano.

A família contou que Eduarda e uma irmã estavam voltando da casa de uma amiguinha.

Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo e a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana lamentaram o acidente e informaram uma visita técnica estava agendada para avaliar riscos de acidentes no local. Os técnicos da prefeitura devem ir no local nesta terça-feira (13), às 8h, para "estudos que tragam as devidas melhorias consideráveis para evitar novas tragédias".

A direção da escola onde a pequena Eduarda estudava usou as redes sociais para homenageá-la.

"Aquela garotinha feliz, que distribuía sorrisos por todos os cantos da escola, foi morar no céu! Choramos aqui, mas o céu está em festa, porque a anjinha mais alegre e sorridente acabou de chegar: nossa Eduarda. Pedimos a Deus que conforte e dê forças a toda a sua família".