Gabriel Henrique Sampaio seria líder do tráfico dos Predinhos, em Mambucaba Foto: Reprodução / Portal dos Procurados

Publicado 12/07/2021 22:31

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira, um homem que seria líder do tráfico de drogas em Angra dos Reis. Além de Gabriel Henrique Sampaio, 24 anos, outras três pessoas foram presas na mesma ação. Com eles, a polícia encontrou 107 pinos de cocaína prestes a serem vendidos.

Com informações do Disque Denúncia, agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) encontraram o grupo em um local conhecido pela venda de drogas. Gabriel é suspeito de ser líder do tráfico de drogas de Predinhos, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. O grupo foi levado para a 167ºDP (Paraty).

Policiais Militares do 33º BPM – Angra dos Reis, com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177 ou 0300-253-1177), prenderam nesta segunda-feira (12), o foragido da Justiça, Gabriel Henrique Sampaio, o GB, de 24 anos. Ele é acusado de ser o líder do tráfico de drogas na localidade conhecida como Predinhos, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na Região dos Lagos.



Os agentes em cumprimento as informações do Disque Denúncia, avistaram um grupo em atitudes suspeitas, sendo que localidade é de conhecimento do Setor de Inteligência do 33ª BPM, como sendo da venda de drogas ilícitas a mando do foragido da Justiça, Luiz Gustavo da Silva Rosa, o Bicheiro, cujo cartaz de procurado foi divulgado recentemente pelo Portal dos Procurados.



Chegando ao local, os policiais prenderam quatros suspeitos, e após consulta ao Sistema da Polícia, foi constatado que um deles, o traficante Gabriel Henrique, possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão, número 0012744-45.2016.8.19.0007.01.0001-1, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa, pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), I E II C/C Crime Tentado (Art. 14, II, Cp)., os dois primeiros denunciados; Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), I E II C/C Crime Tentado (Art. 14, II, Cp)., o terceiro denunciado N/F Concurso de Pessoas (Arts. 29 a 31 - Cp).



Junto com GB, foram presos mais três criminosos com 107 pinos de Cocaína, que levavam uma etiqueta escrito - Perequê – TCP - R$20,00. Todos receberam voz de prisão e foram informados sobre seus direitos constitucionais e conduzidos até a sede da 167ºDP – Paraty -, onde foi cumprido mandado de prisão do traficante Gabriel Henrique e tomada as medidas cabíveis.