Os dados, que fazem parte do processo, estavam no e-mail de um ex-policial civil que teve o sigilo telemático quebrado durante as investigações. Ele seria ligado à contravenção e também investigado pelas mortes da vereadora e do motorista. Demétrio dizia que esse ex-policial civil era um desafeto dele, que o estaria monitorando, colocando sua vida em risco. Segundo o delegado preso, ele seria vítima de uma suposta organização criminosa.



Mas, de acordo com as promotoras, esta foi uma demonstração de força e poder contra antigos adversários. Com as informações, o delegado protocolou petições no Ministério Público Eleitoral (MPE) e também no Ministério Público Federal (MPF). Informações secretas do caso acabaram expostas, sem autorização judicial e Maurício Demétrio denunciado por crime de violação de sigilo. Demétrio chegou a procurar a DHCapital, onde o caso Marielle é investigado, para formalizar o acesso aos dados sigilosos.



De acordo com a denúncia, o então responsável pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHCapital), delegado Moysés Santana, disse em depoimento ter recebido Demétrio a pedido do secretário de Polícia Civil, Alan Turnowsky, para que o ajudasse no que fosse possível, mas que, em nenhum momento, forneceu qualquer documento de conteúdo sigiloso. Santana entregou a Demétrio um documento confidencial com informações que dão conta de que ele estaria sendo monitorado pelo titular das contas de telemática identificadas. O então titular foi exonerado da DH por Turnowsky.

Em pouco mais de três anos, foi a quarta troca no comando na delegacia que apura as mortes de Marielle e Anderson. As promotoras estavam no caso Marielle praticamente desde o início. Ainda de acordo com o RJ2, a insatisfação de Simone e Letícia é antiga. Elas decidiram abandonar o caso por que discordaram da forma como estavam sendo conduzidas as negociações para a delação da viúva do ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Adriano da Nóbrega, Julia Lotufo , que revelaria informações sobre homicídios, contravenção e também sobre o caso Marielle e Anderson.

Fontes ouvidas pela TV Globo contaram que as duas promotoras não participaram, pelo menos, dos dois primeiros encontros, apesar de estarem designadas para o caso Marielle. Quando puderam ouvir o relato da viúva, elas consideraram as informações sobre Marielle superficiais e sem provas. Por não haver fatos relevantes, elas decidiram não aceitar a delação premiada. Apesar disso, a proposta de delação continua sendo analisada por promotores de outra área do Ministério Público, o que teria causado desconforto.