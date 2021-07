Promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/07/2021 19:35

Rio - As promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile deixaram a força-tarefa que investiga as mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em nota, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou que as duas decidiram voluntariamente deixar o caso.

"A Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ reconhece o empenho e a dedicação das promotoras ao longo das investigações, que não serão prejudicadas. O MPRJ anunciará em breve os nomes dos substitutos das promotoras na força-tarefa", afirmou.

Em março, o Ministério Público e a Polícia Civil anunciaram a criação de uma nova força-tarefa para tentar elucidar a morte da vereadora do PSOL . Os executores do crime, ocorrido à noite, no Centro do Rio, já estão presos há dois anos: o policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de ser o atirador, e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz, apontado como o motorista do carro.