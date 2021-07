40ª DP (Honório Gurgel) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 19:19 | Atualizado 10/07/2021 19:20

Rio - Cinco mulheres foram presas em flagrante, nesta quarta-feira, por aplicar golpes em cartões de crédito de vítimas. Elas foram encontradas em um apartamento de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Os policiais apreenderam telefones, anotações e máquinas de cartão de crédito. As identidades das suspeitas não foram reveladas.

No local, os agentes da 40ª DP (Honório Gurgel) encontraram uma central de telemarketing montada pelas suspeitas. No momento em que foram presas, duas delas estavam em uma ligação com supostas vítimas.

Quando a quadrilha conseguia os dados bancários das vítimas, ligava para os titulares dos cartões. As suspeitas se passavam por administradoras e informavam que havia irregularidades nas contas com o objetivo de descobrir senhas e dados pessoais.

Com as informações, as suspeitas faziam saques, transferências, empréstimos e outras compras. Elas vão responder por estelionato e organização criminosa.