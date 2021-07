Casal foi vítima de "inalação contínua em ambiente enriquecido por monóxido de carbono" - Reprodução

Publicado 10/07/2021 15:18 | Atualizado 10/07/2021 16:22

DIA teve acesso, Mateus e Nathalia sofreram uma asfixia química, provocada pela combustão do aquecedor de água instalado no banheiro, sem a observação Normas Técnicas Brasileiras (NBR).

Rio - O laudo de exame em local de constatação de morte realizada por agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) no apartamento onde Mateus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques foram encontrados mortos , no Leblon, na Zona Sul do Rio, concluiu que o casal foi vítima de "inalação contínua em ambiente enriquecido por monóxido de carbono". Segundo o resultado, ao qual oteve acesso, Mateus e Nathalia sofreram uma asfixia química, provocada pela combustão do aquecedor de água instalado no banheiro, sem a observação Normas Técnicas Brasileiras (NBR).

Ainda de acordo com o laudo, testes feitos no apartamento do casal para reproduzir o funcionamento do aquecedor, demonstraram o aumento da concentração de monóxido de carbono "em nível 50 vezes superior ao máximo esperado e cerca de sete vezes a concentração limite de exposição ambiental no trabalho". A perícia indicou a falha do processo de exaustão dos gases de combustão do aquecedor. A investigação está em fase de conclusão pela 14ª DP (Leblon).



