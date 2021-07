População de Ilha Grande recebe vacina contra a covid-19 - Foto: Divulgação / Governo do Rio

População de Ilha Grande recebe vacina contra a covid-19Foto: Divulgação / Governo do Rio

Publicado 10/07/2021

Rio - Começou, na manhã deste sábado, o projeto Vacinação Ilha Grande, que pretende imunizar toda população com mais de 18 anos da região. Com o objetivo de acompanhar efeitos adversos durante um mês, a vacinação faz parte de uma pesquisa epidemiológica para testar a resposta de imunização da população.

"Essa vacinação em massa demonstra que queremos toda a população do estado vacinada para que nossa vida volte ao normal. Aqui, além de proteger todos, também estamos incentivando o turismo consciente. Precisamos vacinar, tomar a segunda dose e não escolher vacina", afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro.

A expectativa é de vacinar 2.500 pessoas com 18 anos ou mais que ainda não tenham recebido a primeira dose contra a Covid-19. Elas serão imunizadas com a vacina Janssen, que tem a dose única. "A vacinação de toda a população com 18 anos ou mais nos permitirá avaliar os efeitos, assim como a resposta imunológica da população. Em 30 dias realizaremos teste sorológico nas pessoas imunizadas para fazermos avaliação do cenário", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.