Droga apreendida no Aeroporto GaleãoReceita Federal / Divulgação

Publicado 13/07/2021 15:16

Rio - Equipes da Receita Federal apreenderam, nesta última segunda-feira (12), mais de 480g da droga "haxixe" em embalagem de chocolate no Aeroporto do Galeão. De acordo com os agentes, o produto foi avaliado em R$ 24.300 e seria distribuído em Minas Gerais e São Paulo.

Além disso, a equipe afirmou que as drogas vieram dos Estados Unidos. Ninguém foi preso na ação.