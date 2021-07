Arquivo - Os secretários de Saúde, Daniel Soranz, e da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, juntos durante a vacinação para a população com deficiência - Daniel Castelo Branco

O calendário desta semana prevê a vacinação de toda a população com deficiência maior de idade até sábado (17), durante a manhã e tarde. Para receber o imunizante, basta apenas apresentar um comprovante de deficiência por meio de qualquer laudo. Também são aceitos cartões de gratuidade, documentos de atendimento em centros de reabilitação ou documento oficial que indique a condição específica. Rio - A prefeitura do Rio vacinou 18,2 mil pessoas com deficiência até esta terça-feira (13). A adesão ainda é baixa considerando o tamanho da população na capital fluminense, que é de aproximadamente 297 mil pessoas com este perfil, conforme estimativa calculada a partir de dados do IBGE de 2010 . Para ampliar a cobertura, o município permitiu a repescagem deste público maior de idade até sábado (17). Em entrevista ao DIA, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, reforçou que os postos estão prontos para receber o segmento nesta semana.“É um público que é difícil de se vacinar. A gente reforçou essa semana que eles podem se imunizar a qualquer momento. Foram vacinadas mais de 18 mil pessoas com deficiência na cidade do Rio de Janeiro. A gente espera que qualquer pessoa que tenha um perfil de deficiência possa ir em qualquer momento da semana para aumentarmos essa cobertura”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz.O calendário desta semana prevê a vacinação de toda a população com deficiência maior de idade até sábado (17), durante a manhã e tarde. Para receber o imunizante, basta apenas apresentar um comprovante de deficiência por meio de qualquer laudo. Também são aceitos cartões de gratuidade, documentos de atendimento em centros de reabilitação ou documento oficial que indique a condição específica.

Secretária faz apelo aos cariocas



A secretária municipal da Pessoa com Deficiência no Rio (SMPD), Helena Werneck, explicou que todos os postos do município estão adaptados e por meio de uma parceria com a SMS, os funcionários estão capacitados para receber o público. Ela disse que tem se assustado com a baixa adesão e citou algumas ações que SMPD vem tomando para incentivar o público a se proteger contra a covid-19.

“A gente ficou muito assustado com esse resultado, tamanha a importância da vacinação com este público. Dos nossos usuários cadastrados que atendemos ativamente, 97% já foram imunizados. Estamos realizando campanhas na web, anúncios e chamamentos de forma adaptada, deixamos o formato de vacinação nos postos mais acessível e tentamos uma busca ativa com a SMS através dos CPFs que temos registrado”, explicou Helena.



A secretária considerou que a desinformação pode ter contribuído para a baixa adesão do público. Ela fez um apelo pela sensibilização dos cariocas sobre a importância da vacinação para as pessoas com deficiência.



“Percebemos através de dados que dos quase 260 postos no Rio, na Zona Oeste é onde existe a quantidade menor de unidades e também é a região com a maior quantidade da população com deficiência, então consideramos também a dificuldade de locomoção como um desafio, mas isso é apenas uma suposição. Além dessas notícias fake, tudo isso é muito sério. A vacina é muito importante, não tem que escolher, tomar porque é de suma importância para a saúde da pessoa com deficiência e de seus familiares. A proteção fundamental para que possamos retomar os nossos atendimentos presenciais. Eu convoco, alerto, faço um apelo enfático, busquem um atendimento para receber a vacina”, afirmou a secretária.

