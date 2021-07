Vacinação Covid-19 em São João de Meriti - Internet

Publicado 12/07/2021 21:03

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, ampliou o calendário decontra apara os grupos deque trabalham no município.O atendimento acontece das, de segunda a sexta-feira, em um novo local de vacinação do município, exclusivo para essas categorias: na, que fica localizada na Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente à Praça do PAM).Para receber o imunizante, os profissionais devem estar na ativa e apresentar contracheque comprovando vínculo com a profissão e local de trabalho ou declaração assinada do estabelecimento em que atuam ou a autorização definitiva de taxista.Até a última divulgação,pessoas haviam sidona cidade com a primeira dose, entre profissionais de saúde, educação e público em geral. Já com a segunda, 62.271 munícipes.