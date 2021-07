Em julho, uma primeira leva de 23 lojas físicas abrirá as portas na cidade do Rio de Janeiro e em diversos outros municípios, como Niterói, Petrópolis e Belford Roxo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 19:16

Magazine Luiza estreou no segundo maior mercado do varejo brasileiro, o do Rio de Janeiro. A nova loja da rede foi inaugurada, nesta quinta-feira (8), em Vilar dos Teles,

estreou no segundo maior mercado do varejo brasileiro, o do Rio de Janeiro. Ada rede foi inaugurada, nesta quinta-feira (8), em São João de Meriti , e atraiu dezenas de clientes e curiosos.

Devido à pandemia de covid-19 e à necessidade de distanciamento social, a inauguração seguiu todos os protocolos sanitários, sem aglomerações: "Nossa entrada no Rio é como o desembarque da Normandia", disse o diretor do Magalu, Frederico Trajano. "Estamos chegando com força total e com todo o nosso ecossistema numa fronteira fundamental para o varejo."



Em seu primeiro dia de funcionamento, funcionários chegaram a instalar grades nas entradas para organizar filas e a entrada da loja que, devido a covid-19, tem número limitado de clientes em seu interior.



Ao todo, 50 lojas físicas serão inauguradas até o fim deste ano. Além destas, o Magalu já está operando no Rio de Janeiro um Centro de Distribuição de 30 000 metros quadrados e 28 pontos de cross-docking, que garantirão a rapidez das entregas.



Magalu São João de Meriti

Endereço: Comendador teles, 2401, Vilar dos Teles

Horário: 9h às 19h

