Giovani Ratinho denunciou em suas redes sociais que está sofrendo perseguição política pelo grupo do atual prefeito Dr. João. O parlamentar afirmou que um jornal da região estaria sendo usado para difundir fakenews no município sobre ele e o seu filho que é vereador da cidade, Ratinho Júnior. Giovani acusa o atual presidente do Meriti Previ, Altair Soares, de usar o jornal a serviço do que ele chama de “gabinete do ódio meritiense”.

“Numa tentativa desesperada de manchar a minha imagem e a do meu filho, o jornal está produzindo matérias caluniosas para agradar seus aliados políticos do atual governo municipal de São João de Meriti”, afirma o deputado.



Nesta quarta-feira, dia 7, o veículo de comunicação publicou uma matéria informando que o parlamentar e seu filho estariam “aliados a falcatrua”. Giovani afirmou que ele e o seu filho não respondem nenhum processo e que a verdade será esclarecida na justiça. “Eles terão que provar as falsas acusações que estão fazendo”.



Ratinho fala ainda sobre a gestão de Altair Soares à frente do Meriti Previ: “Não possuem escrúpulos por deixarem os aposentados com mais de 10 meses de salários atrasados”, critica.

O novo presidente do instituto, Altair Soares, acompanhado do prefeito de Meriti, Dr. João Divulgação

Meriti Previ e os 10 meses de atraso com os aposentados



Em março deste ano, a nova diretoria do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti, responsável pela gestão do fundo previdenciário dos aposentados e pensionistas, foi apresentada oficialmente. A diretoria, que tem como presidente Altair Soares, foi modificada, medida tomada pelo prefeito Dr. João, e tinha o objetivo de deixar o pagamento dos aposentados e pensionistas em dia o mais rápido possível, o que não foi cumprido até hoje.



O município de São João de Meriti está há cerca de 11 meses sem pagar os salários de aposentados e pensionistas. Segundo as vítimas do atraso, o problema está tomando uma dimensão tão grande que os trabalhadores já chegaram a entrar na justiça com o auxílio do Sindicato dos Profissionais de Educação.

