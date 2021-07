A carga foi avaliada em mais de 300 mil reais - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 21:06

Agentes daapreenderam mais dedurante uma fiscalização na praça de pedágio da, em Itatiaia. Os aparelhos que foram encontrados no porta-mala de um veículo em uma caixa de papelão, sem nenhuma nota fiscal, seriam revendidos em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.De acordo com as informações passadas pela PRF, durante a abordagem, o motorista e o passageiro não souberam responder as perguntas dos policiais e informaram que trabalhavam com telefonia.