Reclamação da falta de pavimentação em São João de Meriti - Foto de Maíra Coelho / Agência ODia

Reclamação da falta de pavimentação em São João de MeritiFoto de Maíra Coelho / Agência ODia

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 20:49 | Atualizado 06/07/2021 21:31

obras em ruas do município que estão recebendo pavimentação asfáltica. O que chama a atenção nas publicações são os comentários negativos que mostram uma certa insatisfação dos munícipes. Fato se deve a relatos de moradores de diversos bairros que expressam suas insatisfações com o esquecimento e falta de serviços públicos em seus bairros. A Prefeitura de São João de Meriti , na Baixada fluminense, vem publicando em sua página oficial no Facebook, com uma certa frequência,em ruas do município que estão recebendoasfáltica. O que chama a atenção nas publicações são osque mostram uma certa insatisfação dos munícipes. Fato se deve a relatos de moradores de diversos bairros que expressam suascom o esquecimento e falta deem seus bairros.

Duas moradoras do bairro Grande Rio chegaram a comentar nas postagens, citando os nomes de ruas que não recebem os agentes há meses. Buracos, falta de asfalto e poeira são alguns dos vários problemas denunciados pela população.



“Antes de ficar arrumando praças e parques, deveriam consertar as ruas esburacadas. O bairro Grande Rio está horrível, com uma obra que não acaba nunca. Só tem buracos. No local dos serviços, só existe o material, trabalhadores só se for em espírito”, comentou a meritiense Cristiane Silveira.



Reforçando o comentário da vizinha de bairro, Tatiane Vasconcelos repercutiu a indignação de Cristiane: “A obra do Grande Rio nunca tem fim. A rua do Colégio Batista Nova Filadélfia está uma lástima. É terra e poeira para todo lado. As crianças vão para a escola com seus uniformes limpinhos e quando pisam naquela poeira, o uniforme de azul marinho fica bege. Isso quando não chove...que é pior ainda, pois aí vem a lama”, disse.



Publicidade

“Falo por experiência própria, pois sou mãe de aluno. A obra está andando a passos de tartaruga. Sabemos que é possível acelerar, é só querer”, completou Tatiane.



Em outra postagem na página do executivo municipal, uma moradora do Parque Analândia solicita obras e asfalto no local, tendo em vista que não observa nenhuma ação no bairro: “As ruas de Afonso Queiros Matoso e outras estão sempre abandonadas”, disse Miriam Barbosa.



Diante das diversas reclamações enviadas por leitores do Dia, entraremos em contato com os serviços específicos do município de São João de Meriti para cobrar um posicionamento.

LEIA TAMBÉM: Meritiense de 30 anos é identificado com caso da variante Delta do coronavírus