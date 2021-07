Meritiense de 30 anos é identificado com caso da variante Delta do coronavírus - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:06

Na noite desta segunda-feira, dia 5, foi identificado um caso dado coronavírus no município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense. A descoberta da variante no meritiense do sexo masculino defoi detectada em pesquisa genômica aleatória realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels- LACEN RJ, e foi comprovada a partir de amostras de casos registrados no dia

De acordo com a Secretária municipal de Saúde, o meritiense, que não teve sua identidade divulgada por questões sigilosas, não viajou nem teve contato com pessoas que tenham saído do Brasil recentemente. O homem está bem e não transmite mais o vírus, segundo a pasta, porque a coleta ocorreu no último dia 16.



O morador não havia tomado nenhuma dose das vacinas contra a Covid-19.



O caso está sendo monitorado pelo Centro de Informações estratégicas em Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro (CIEVS-RJ), em conjunto com a Vigilância da cidade para confirmação do ponto de transmissão.



Segundo a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, a variante delta foi identificada no Brasil há cerca de um mês e é responsável por pelo menos dois óbitos. O primeiro no Paraná, de uma gestante de 42 anos após sequenciamento genético, a 2ª morte foi em um homem de 54 anos, tripulante de um navio que ficou atracado no Maranhão.