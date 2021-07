Na ação, uma pistola Taurus, calibre 9mm e um automóvel Voyage de cor prata foram apreendidos - Divulgação/ PM

Publicado 05/07/2021 18:09 | Atualizado 05/07/2021 18:10

três acusados de roubo a carro na Av. Comendador Teles, em Vilar dos Teles. Na ação, uma pistola Taurus, modelo 809, calibre 9mm e o automóvel Voyage de cor prata foram apreendidos.

Segundo informações do Batalhão, uma equipe estava em serviço quando foram alertados, via rádio operacional, que um veículo havia sido roubado na região. De mediato, foi realizado o cerco tático e os agentes conseguiram encontrar o automóvel com os três suspeitos dentro.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu até a 54ªDP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência.

