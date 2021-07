Idosos e professores começam a ser imunizados contra a gripe em Meriti - Divulgação

Idosos e professores começam a ser imunizados contra a gripe em MeritiDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 08:40

vacinação contra a gripe, em 14 postos da cidade, sempre das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

A campanha decontra a, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, está em sua terceira etapa, que vai até o dia 09 de julho. O município convoca a população que integra os grupos prioritários e que ainda não foi imunizada para comparecer a um dosda cidade, sempre das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

A terceira etapa da campanha é destinada a pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento e também, as forças armadas.



A pasta relembra que o público-alvo da primeira e da segunda etapa que, por algum motivo, não se vacinou, pode comparecer a um dos pontos de vacinação normalmente. São eles: crianças com 6 meses a 6 anos de idade incompletos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos recentemente), profissionais da saúde, pessoas a partir dos 60 anos de idade e professores das redes pública e privada.



Para receber o imunizante da gripe, é importante aguardar 14 dias após a vacinação contra a Covid-19. Não se esqueça de levar a carteira de identidade, caderneta de vacinas e CPF ou cartão do SUS para a vacinação.



Confira os endereços:



– ESF TUCÃO

Avenida Automóvel Clube, s/nº – Vilar dos Teles

– ESF COELHINHO

Rua Manoel Cunha, s/nº – Coelho da Rocha

– ESF SARAPUÍ

Rua Sarapuí, s/nº – Praça da Bandeira

– ESF NOVO RIO

Avenida Estácio de Sá, s/nº, lote 35, quadra 31 – Venda Velha

– ESF PARQUE ALIAN

Rua Jasper, 312 – Parque Alian

– ESF MORRO DAS PEDRAS

Rua Morro das Pedras, s/nº – Vilar dos Teles

– ESF GATO PRETO

Rua Ceci, s/nº – Éden

– ESF PORTO ALEGRE

Rua Fernandes de Queiróz, s/nº – Jardim Metrópole

– ESF ARARUAMA

Av. Dionísio Rocha, s/º – Parque Araruama

– ESF VILA ROSALI

Rua Mário Cabral, s/nº – Vila Rosali

– ESF VILA NORMA

Rua Higino Marzo, lote 1, quadra F – Vila Norma

– USB PARQUE JOSÉ BONIFÁCIO ALMIR GONÇALVES DIAS

Rua Visconde de Barbacena, 645 – Jardim José Bonifácio

– ESF POSTO DA VILA TIRADENTES

Rua Dr. José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes





