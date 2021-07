Uma pistola com numeração raspada e munições foram encontradas no interior do veículo - Divulgação/ PRF

Uma pistola com numeração raspada e munições foram encontradas no interior do veículo Divulgação/ PRF

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 13:03

veículo roubado em março deste ano após operação que contou com perseguição seguida de troca de tiros. O condutor do automóvel roubado foi baleado e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. Na ação, agentes apreenderam armas e munições.

São João de Meriti - Policiais Rodoviários Federais recuperaram umem março deste ano apósque contou comseguida de. O condutor do automóvel roubado foi baleado e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. Na ação, agentes apreenderam armas e munições.

Segundo a PRF, o caso teve início na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao km 171, altura de São João de Meriti, quando policiais realizavam patrulhamento de rotina e tiveram a atenção voltada para um veículo em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e empreendeu fuga, iniciando a perseguição.



Na Rodovia, o motorista suspeito realizou manobras na contramão, colidiu em uma motocicleta e tentou atropelar os policiais, que conseguiram se abrigar. Após uma segunda colisão em outros veículos e num muro, o indivíduo finalmente foi alcançado. Durante a troca de tiros, o fugitivo foi baleado e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.



A PRF ressaltou que o condutor era foragido da justiça, contando com mandado de prisão em aberto, além de 15 anotações criminais por Latrocínio, Roubo, Porte de arma de fogo, Associação para o Tráfico, entre outros.



No interior do veículo foram encontradas uma pistola com numeração raspada e munições, além de um simulacro de arma.



Por fim, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia civil para adoção das medidas cabíveis.





