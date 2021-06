Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Rio - Um homem foi baleado, nesta segunda-feira, após entrar por engano na comunidade do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, ferido de raspão no braço.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo), foram acionados para o hospital após a chegada da vítima na unidade. No local, o paciente informou aos policiais que entrou na comunidade por engano e foi abordado por criminosos armados que atiraram no chão. Os disparos acabaram atingindo a vítima de raspão.

A ocorrência foi registrada na 74ª (Alcântara).