Paisagem com nuvens pesadas - Reprodução

Paisagem com nuvens pesadasReprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:25

previsão do tempo para esta semana, em sol com muitas nuvens que ocasionará em pancadas de chuva para o período da manhã e à noite. De acordo com o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 90% nesta segunda e terça-feira.

para esta semana, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, será deque ocasionará empara o período da manhã e à noite. De acordo com o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 90% nesta segunda e terça-feira.

Amanhã, dia 06, a previsão é de chuva rápida durante o dia, com temperatura mínima de 16ºC e máxima de 22ºC. Já na quarta (07), a temperatura na cidade deve se manter baixa e registrar mínima de 15°C e máxima de 23°C, o dia amanhecerá com névoas e durante a noite, poucas nuvens.



Publicidade

Nesta quinta-feira (09), as chances de chuva no município diminuem, mínima de 15ºC e máxima de 23ºC. Para encerrar a semana, na sexta, mínima de 16ºC e máxima de 24ºC, com o sol aparecendo entre nuvens, mas não chove.