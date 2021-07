Ação conjunta de órgãos da prefeitura revitalizou região do Buraco do Padre, famoso ponto do Engenho Novo - ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 13:40 | Atualizado 04/07/2021 14:59

Rio - Verdadeiro monumento do orgulho suburbano, a região do Buraco do Padre, no Engenho Novo, foi revitalizada em uma ação conjunta da prefeitura na manhã deste domingo (4). O espaço de lazer sob a linha férrea ganhou pinturas de artistas plásticos nas paredes, plantio de árvores e conserto das vias, calçadas e bueiros. O projeto, desenvolvido pela Fundação Parques e Jardins (FPJ) e coordenado pela Subprefeitura da Zona Norte, foi comemorado pelos moradores.

"As crianças estão encantadas, nunca viram tantas cores em um só lugar", comemora Ingrid de Sá Matheus, representante da Associação de Moradores do Céu Azul, localidade do Engenho Novo. "Mas não foram somente as pinturas que melhoraram o espaço, as calçadas foram consertadas, o lixão que existia ali também acabou. Foi uma melhora geral para toda a comunidade", ressalta.

Além das pinturas, realizadas por 20 artistas cariocas convidados, e da revitalização das vias e calçadas, a ação também trabalhou pela arborização da região, com plantio de árvores e mudas, e jardins estruturados em mobiliários produzidos pela própria comunidade. O mutirão de serviços levou 40 dias para ser concluído, e foi fruto de parcerias entre diferentes órgãos municipais e secretarias, como Meio Ambiente, Conservação, Cultura, Assistência Social, Comlurb, Rioluz, CET Rio.

"Com a revitalização, por meio de serviços básicos e de recuperação dos equipamentos, estamos proporcionando mais conforto e segurança para que a população possa se conectar novamente com o seu bairro, em um local histórico, reforçando suas raízes e o orgulho de ser suburbano", comentou o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

O presidente da Fundação Parques e Jardins, Fabiano Carnevale, garantiu que mutirões de revitalização serão realizados em outros espaços do Rio. "Esse é o caminho. Fazer muito com a ajuda de todos. E assim vamos seguir, trabalhando de forma integrada para dar respostas muito rápidas à população, levando outras ações como esta para requalificar outros espaços da cidade".