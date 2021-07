Essas entregas fazem parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021 - Divulgação / Dado Ruvic

Publicado 07/07/2021 19:24 | Atualizado 07/07/2021 19:24

20 mil doses de vacinas contra a covid-19, sendo 5.130 doses da Pfizer para primeira aplicação, 8.420 doses da vacina Astrazeneca para segunda aplicação e 6.630 doses de Janssen para aplicação única.

O município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, recebeu nos últimos dias um novo lote comde vacinas contra a, sendo 5.130 doses dapara primeira aplicação, 8.420 doses da vacinapara segunda aplicação e 6.630 doses depara aplicação única.

Nos próximos dias, serão vacinados os meritienses de 45 anos sem comorbidades, além dos grupos prioritários: Profissionais de saúde, Profissionais da Educação, pessoas com 21 anos ou mais com comorbidade, pessoas com deficiência e com Síndrome de Down e os trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis.



Até o momento, 138.479 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados com a primeira dose, e 62.271 com a segunda.



Amanhã (08), meritienses com 45 anos ou mais serão vacinados. O atendimento acontece das 8h às 15h, em seis postos de vacinação espalhados pelo município.

