O homem foi capturado no bairro de Agostinho Porto, em MeritiImagem de internet

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 19:43

Umcondenado pela justiça porde 14 anos foi preso, nesta quinta-feira, 8, no bairro, em São João de Meriti . A vítima possui "desenvolvimento mental incompleto" e está sob proteção.De acordo com as, o crime estava sendo investigado pela 62ª DP (Imbariê), desde agosto de 2015. Contra o acusado, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias.No momento da prisão, agentes da PC, coordenados pelo delegado Carlos Abreu, foram ao endereço no bairro Agostinho Porto, após o setor de monitoramento da delegacia conseguir determinar a localização do acusado. As informações são do G1.Capturado, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado para ae passou porde custódia.