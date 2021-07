Nove aparelhos celulares foram recuperados com o criminoso - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:19

Policiais Militares do, em São João de Meriti , prenderam umque assaltou passageiros de umda empresa Flores, linha 512, em Vilar dos Teles, nesta quarta-feira (7).Segundo informações do Batalhão, agentes estavam em patrulhamento quando foram alertados por passageiros que o ônibus em que estavam havia sido assaltado. De imediato, a equipe procedeu ao local e flagrou ados acusados em uma motocicleta.Houve confronto entre PM e criminosos. Um suspeito foi, vindo a cair ao solo, onde foi detido com ferimentos e conduzido até o Hospital Municipal de Belford Roxo. Um segundo assaltante conseguiu fugir.Por fim, a guarnição procedeu até apara registro de ocorrência e entregou todos os pertences das vítimas roubados no coletivo: nove aparelhos celulares.